«Зимова країна на ВДНГ». В Киеве в новогоднюю ночь состоится ретро-дискотека

В Киеве Новый 2020 год можно встретить на территории ВДНХ – в рамках проекта «Зимова країна на ВДНГ». Об этом изданию «ГОРДОН» сообщила пресс-служба мероприятия.
Тематикой новогодней ночи станет фантастическое путешествие в прошлое.
«С помощью музыкальной машины времени организаторы предлагают гостям проникнуться зажигательными 1980-ми, вспомнить отчаянные 1990-е и отрываться под поп-открытия 2000-х», – говорится в анонсе.
На празднике будет работать резидент радиостанции NRJ Ukraine DJ Саня Дымов.
«Это уже традиция – встречать Новый год на ВДНХ. В этом году мы открыли пятый сезон работы фестивального парка развлечений «Зимова країна на ВДНГ», но только во второй раз устраиваем масштабные ночные празднования для всех посетителей. Планы грандиозные: вместе с гостями выпить традиционный бокал игристого, с головой окунуться в любимые развлечения «Зимової країни на ВДНГ», и даже больше – оживить атмосферу беззаботного детства и юности, когда одной лишь искренней веры было достаточно, чтобы мечты стали реальностью», – прокомментировала арт-директор ВДНХ Марина Матросова.
Ретро-вечеринка под открытым небом начнется после полуночи и продлится до четырех утра. Гостей также ожидают: развлекательная программа с аниматорами, тематические конкурсы, розыгрыши, сюрпризы и подарки, романтический каток под открытым небом, сияющий сотнями разноцветных огней, тюбинговые горки и экстремальные аттракционы.
На уличной новогодней ярмарке будет работать фудкорт.
Начало празднования 31 декабря в 22.00 на центральной площади «Зимової країни на ВДНГ». График работы станции метро «Выставочный центр» продлен до 3.08.
Вход на территорию парка свободный, новогодний концерт и шоу-программа – бесплатные.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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