Гендиректор Nord Stream 2 Варниг является бывшим агентом Штази и другом Путина

Гендиректор компании Nord Stream 2, оператора газопровода «Северный поток –2», Маттиас Варниг был агентом министерства государственной безопасности ГДР, известного как Штази, с 1974 года. Об этом 22 декабря сообщило издание Der Standart.

64-летний Варниг родом из Альттеберна, учился в Восточно-Берлинском экономическом университете в Восточной Германии. С 1981 по 1990 годы он занимал различные должности в правительстве ГДР, включая министерство внешней торговли и кабинет министров.

Издание отмечает, что в официальной биографии Варнига не упоминает, что он шпионил за Штази с 1974 года под кодовым именем «Артур» из торговой миссии ГДР в Дюссельдорфе – он якобы поставлял информацию о западногерманских компаниях в Восточный Берлин.

В 1990 году Варниг перешел в Dresdner Bank, который в 1991 году открыл свое представительство в Петербурге. В то время нынешний президент РФ Владимир Путин был там чиновником и отвечал за внешние отношения.

По данным издания, Путин, который до этого работал в Дрездене в качестве представителя КГБ, и Варниг стали друзьями. Последний якобы помогал Путину, когда его жена Людмила тяжело пострадала в ДТП в 1993 году – операцию сделали тогда за счет Dresdner Bank.

Der Standart пишет, что Путин не забыл о Варниге, став президентом РФ. Так, с 2006 года он управлял компанией Nord Stream, которая построила первый трубопровод через Балтийское море. Он также является членом наблюдательного совета оператора трубопровода «Транснефть», государственного российского банка ВТБ и российского нефтяного гиганта «Роснефть», также входит в совет директоров Gazprom Schweiz AG.

В 2012 году Путин наградил Варнига «Орденом чести». У него есть квартира в Москве, пишет издание.

«Северный поток – 2» – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский «Газпром» и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают «Северный поток – 2» угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании. 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток – 2», проходящего по континентальному шельфу Дании.

Вице-премьер России Дмитрий Козак 21 ноября заявлял, что «Северный поток – 2» заработает в середине 2020 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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