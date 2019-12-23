Известный певец перекрыл Новый Арбат ради клипа

23.12.2019, 11:37, Разное

Молодого человека знают как давнего любителя понарушать правила ПДД. Не обошлось и в этот раз. Рэпер прошелся по дорожному полотну в окружении черных дорогих автомобилей, позади него вышагивали барабанщицы в форме.

Как сообщает телеграмм-канал Mash, в правоохранительных органах к такому отнеслись крайне неодобрительно. Сейчас в ГИБДД проводят проверку по факту случившегося.



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