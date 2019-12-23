Водитель пропал без вести: в Петербурге грузовик упал в Неву

В Санкт-Петербурге грузовик для перевозки бетона врезался в здание, затем столкнулся с легковушкой и упал в Неву. Инцидент произошел 23 декабря на Октябрьской набережной, передает FlashNord.

На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы. Остается неизвестным, удалось ли водителю грузовика самостоятельно выбраться из воды, сообщает «Комсомольская правда». Данные о других пострадавших уточняются.

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