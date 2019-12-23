Лавров указал на способность США бросить союзников «в любой момент»

США, введя санкции против «Северного потока – 2», продемонстрировали, что способны в любой момент оставить ближайших союзников без поддержки, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на «правительственном часе» в Совете Федерации.
«Когда ближайших союзников наказывают за то, что они решают свои экономические проблемы, задачи, связанные с энергетической безопасностью, я думаю, что ни одна страна в мире уже не должна сомневаться, что если что-то им обещают США, то их бросят в любой момент», – сказал министр, передает ТАСС.
По словам главы МИД, Вашингтон лишний раз продемонстрировал, что его дипломатия «сводится прежде всего к устрашению разными методами – санкциями, ультиматумами, угрозами».
Ранее Лавров заявил, что Москва ответит на новые санкции со стороны США, включая меры в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2».
Тем временем глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Москва рассчитывает, что строительство трубопровода «Северный поток – 2» будет завершено в ближайшее время.
В субботу президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет, обязав свою администрацию ввести санкции против подрядчиков строительства «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». После этого швейцарская компания Allseas, которая укладывает трубы «Северного потока – 2», объявила о приостановке строительства.
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