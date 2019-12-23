«Есть доступ к телу»: посторонний мужчина запустил руки под юбку Ковальчук

Юлия Ковальчук показала, как готовится к выступлению. Перед выходом

на сцену к концертному наряду знаменитости прикрепляют передатчик, который

принимает сигнал с микрофона. Как оказалось, иногда этот процесс может быть

весьма неловким.

Так, например, на видео, которое Ковальчук опубликовала в

личном «Инстаграм», можно увидеть, как звукорежиссер лезет под юбку Юлии.

Специалист пытался разместить устройство для передачи звука.

«Я вообще мужчин выбираю только сугубо по имени. Если

Алексей, то есть доступ к телу», – написала Юлия Ковальчук.

После вокалистка поинтересовалась у поклонников, по какому

принципу они выбирают спутников жизни. Подписчики вопрос звезды

проигнорировали. Народ увлекся обсуждением пикантной записи. Многие посчитали,

что кадры могут разозлить мужа Юлии Ковальчук певца Алексея Чумакова.

«Что это он там делает……а?! Пока мужа рядом нет»;

«Куда полез :)»; «Муж где? Он не ревнует?» – цитирует

пользователей Сети Пятый канал.

Напомним, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков вместе более

десяти лет. Артистка подарила мужу дочь Амелию. После рождения малышки пара много

времени проводит в Испании. У звездного семейства там апартаменты. Юлия Ковальчук уверена, что местный климат полезен для ее чада.

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