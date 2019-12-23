Усугубит ситуацию: почему опасна минеральная вода

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что минеральная вода бывает двух видов: столовая и лечебная – сильноминерализованная. Первую можно пить почти без ограничений.

«Но существуют рекомендации по объему воды вообще. Свою суточную норму можно рассчитать, умножив собственный вес, количество килограммов, на 30 миллилитров. Учитывать надо и ту воду, которая содержится в пище и напитках», – объяснила врач.

А вот лечебную минеральную воду нельзя пить без предварительного медицинского обследования. Регулярно потребляя можно получить заболевания, сообщает издание «Царьград».

«Существуют щелочные и кислотные минеральные воды. В зависимости от организма, прежде всего в связи с имеющимися заболеваниями желудочно-кишечного тракта назначаются те или иные. При язве или гастрите кислотные воды нанесут вред больному», – заявила Соломатина.

Кроме того, Елена отметила, что не стоит пить воду стаканами. По данным телеканала «360», стоит каждые полчаса делать по паре глотков. Этого будет достаточно для нормальной работы организма.

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