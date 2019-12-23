Известно, как вегетарианцы и веганы переносят похмелье

Исследователи из Нидерландов пришли к выводу, что вегетарианцы и веганы гораздо хуже и труднее переживают похмелье. Соответствующие выводы были сделаны в ходе недавно проведенной работы.

В рамках проведенного исследования специалисты анализировали особенности похмелья у вегетарианцев и веганов. Сразу же ученые обратили внимание на содержание питательных веществ в пище, которые способны ускорить процесс выведения алкоголя из организма. Оказалось, что люди, употребляющие в пищу мясо, получают огромное количество цинка и ниацина, которые способствуют быстрой нейтрализации этанола и ацетальдегида. Именно это и влияет на тяжесть похмелья.

Ученые проанализировали состояние людей в возрасте от 18 до 30 лет, которые делились своими подробностями похмелья. Выяснилось, что вегетарианцы и веганы действительно сложнее с ним справляются.

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