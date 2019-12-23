Обнаружена связь между временем суток и памятью

Сотрудники Токийского университета сообщили, что им удалось найти ген, влияющий на способность вспоминать определенную информацию в зависимости от времени суток.

В ходе масштабного исследования эксперты изучали лабораторных мышей и их способность исследования новых объектов. Грызунам выделяли несколько минут для знакомства с предметом, а затем его убирали на определенный период времени и позже снова показывали. Специалисты хотели понять, насколько хорошо мыши запомнили объект, потому они следили за тем, сколько времени животные тратили на повторное изучение. Таким образом, совершенно случайно выяснилось, что память зависит от времени суток.

Исследователи определили, что дело в гене, который кодирует один из белков, связанных с циркадными ритмами. Полученные данные позволили прийти к выводу, что время суток играет очень важную роль в процессе восстановления в памяти какой-то информации.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент РФ Владимир Путин прибыл в Адыгею. Глава государства посетит тепличный комплекс, где круглогодично выращиваются розы, и новую среднюю школу. Президент посетит предприятие «Зеленый дом» в Тахтамукайском районе. Это современный тепличный комплекс, где выращивают около 20 сортов роз по новейшей голландской технологии. Для выращивания цветов применяется компьютеризированная система климат-контроля. Первая очередь комплекса работает с 2010 […]