«Женщина в окне». Вышел трейлер фильма с Эми Адамс и Джулианной Мур. Видео

видео
Видео: Movieclips Trailers / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент РФ Владимир Путин прибыл в Адыгею. Глава государства посетит тепличный комплекс, где круглогодично выращиваются розы, и новую среднюю школу. Президент посетит предприятие «Зеленый дом» в Тахтамукайском районе. Это современный тепличный комплекс, где выращивают около 20 сортов роз по новейшей голландской технологии. Для выращивания цветов применяется компьютеризированная система климат-контроля. Первая очередь комплекса работает с 2010 […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- На Кипре перепроверят получивших гражданство за инвестиции / 29 октября
- Отпевание Лужкова в храме Христа Спасителя совершит патриарх Кирилл / 10 декабря
- Путин призвал найти «золотую середину» при оценке жесткости действий полицейского / 10 декабря
- Автоновости: Бюджетный кроссовер Kia Seltos подготовили к зомби-апокалипсису / 21 ноября
- Трамп просил Зеленского провести расследование против Байдена до телефонного разговора — СМИ / 24 октября
- Пациентке в Миассе «умыли» лицо половой тряпкой / 5 ноября
- В Сингапуре впервые разрешили применить лечебный препарат с марихуаной / 1 декабря
- В мире: Почему американцы не знают о военных преступлениях США / 5 ноября