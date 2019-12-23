Медики: Больным артритом необходимо ограничить соль в праздничном питании

23.12.2019, 11:30, Разное

Немецкие медики предупреждают больных ревматоидным артритом о необходимости ограничить употребление соли. В праздничном питании это сделать достаточно сложно, между тем, опасность связана с повышением артериального давления.
Согласно новым исследованиям, при системном аутоиммунном заболевании, поражающем прежде всего суставы, повышается склонность к развитию гипертонии и возникновению проблем с сердцем и сосудами. ВОЗ не рекомендует употреблять более пяти граммов соли в день. Придерживаться нормы необходимо всем, но особенно тем людям, которые находятся в группе риска, что поможет поддерживать хорошее общее состояние здоровья, не допуская обострения сопутствующих заболеваний. Существенно повлиять на звенья патогенеза ревматоидного артрита с помощью диеты трудно, однако возможно уменьшить такие его симптомы, как отечность суставов и утренняя скованность.

Специалисты определили в ходе исследования, что повышенное употребление другого вещества снижает артериальное давление. Большое количество его можно найти в средиземноморской диете, где присутствуют морепродукты, пряности и много овощей. Калий не дает солям натрия накопиться в сосудах, и тем самым предотвращает развитие склероза. К главным источникам микроэлемента относят, в основном, продукты растительного происхождения. Это все цитрусовые, виноград, абрикосы, банан, дыни, огурцы, бобы, картофель и зеленые овощи. Также много его содержится в крупах, например, овсянке или пшене. Калий можно найти в продуктах животного происхождения: рыбе, говядине, молоке.



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