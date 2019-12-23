Поклонники о новой прическе Волочковой: «Гуманоидное великолепие!»

Анастасия Волочкова разместила в Instagram снимок новогоднего образа. Поклонники обратили внимание на новую прическу балерины, назвав ее «гуманоидным великолепием».
Звезда приняла участие в предпраздничной фотосессии. На запечатленных кадрах Волочкова позировала в ярком наряде возле наряженной ёлки и камина. Для съёмки знаменитость предпочла брючный костюм с пайетками и большим количеством золотых цепей. Тем не менее внимание подписчиков было приковано к необычной новой прическе танцовщицы – на ее голове были иглы. «Вы уже ощущаете наступление праздника?» — поделилась артистка. Она добавила, что скрашивать новогоднюю суету помогают любовь, радость, положительные эмоции и творчество.
Поклонников удивил настолько нестандартный образ артистки, а прическа вызвала разные ассоциации. Кому-то Волочкова напомнила Витаса, а кто-то сравнил ее с инопланетной дивой. «Марсианка», «Гуманоидное великолепие», — отмечали фолловеры.
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