«Проблема остаться». Дубилет назвал сложности, с которыми иностранцы сталкиваются в Украине

В Украине провели исследование, с какими сложностями сталкиваются иностранцы, которые приехали в страну. Об этом 23 декабря сообщил в Facebook министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет.

«Последние несколько недель мы проводили исследование, насколько комфортно иностранцам находиться в Украине. Тема важная, учитывая, что мы боремся за иностранные инвестиции», – написал он.

Первой топ-проблемой министр назвал «остаться больше, чем на 90 дней».

«Если иностранец (в том числе из безвизовой страны) вдруг захочет остаться (и тратить свои деньги) в Украине больше, чем на 90 дней, ему придется серьезно постараться. Остаться просто так нельзя, должен быть повод (болезнь, работа, женитьба и так далее). Необходимо собрать внушительный пакет документов, вплоть до документов о владельце арендованной квартиры. В отеле, кстати, оставаться нельзя. На практике многие иностранцы просто нарушают эти правила и затем платят штраф. Тоже не очень приятная процедура», – объяснил Дубилет.

Второй важной проблемой он назвал получение разрешения на работу и учебу.

«Вот это явление вызывает у иностранцев особую «любовь» к нашей стране. Если, например, европеец захочет работать в Украине, то для этого ему нужно уехать за границу и получить визу там. В Киеве это сделать нельзя. Это касается всех стран, не только безвизовых», – отметил министр.

Еще одной сложностью для иностранцев, по его данным, являются «очные визиты в государственные органы».

«Хочет иностранец получить рабочую визу, временный или постоянный вид на жительство – все это делается через личные визиты в наши не самые комфортные госорганы. Это и для иностранцев неудобно, и расходы для бюджета. Хорошая новость в том, что Украина умеет оказывать е-сервисы для иностранцев – так работает электронная виза для стран типа Австралии. По такому принципу нужно сделать е-сервисы и здесь», – считает Дубилет.

Четвертой топ-проблемой министр назвал сложности с открытием иностранцами счетов в украинских банках.

«Это настолько зарегулированное вопросы, часто банки предпочитают с этим вообще не связываться. А зря. Ведь это не просто вопрос удобства для иностранцев, но и дополнительных ресурсов для банковской системы. Лично я считаю, что теоретически для иностранцев (не только тех, кто в Украине) можно сделать открытие счетов полностью дистанционным (с помощью сервисов вроде Equifax). Украинская экономика от этого сильно бы выиграла», – написал член Кабмина.

Он подчеркнул, что список проблем на этом не заканчивается, и что в правительстве готовят предложения для изменения ситуации.

Останні кілька тижнів ми проводили дослідження, наскільки комфортно іноземцям перебувати в Україні.Тема важлива,… Posted by Дмитро Дубілет on Pühapäev, 22. detsember 2019

В октябре Государственная миграционная служба сообщала, что в Украине официально находится более 395 тыс. иностранцев, документ на постоянное проживание в стране есть у почти 281 тыс. человек.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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