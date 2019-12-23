Мини-робота испытали ударом мухобойкой

Международная команда инженеров представила миниатюрного робота, масса которого составляет всего 190 миллиграмм. В ходе эксперимента специалисты выяснили, что он способен выдержать удар мухобойки.

Известно, что сегодня микророботы и мягкие роботы считаются перспективными направлениями, которые пока далеки от практического применения. Тем не менее, ученые не прекращают заниматься поисками наиболее эффективных способов создания миниатюрных роботов, которые были бы при своих небольших размерах очень прочными и подвижными. Группа инженеров из Федеральной политехнической школы Лозанны представили новую разработку, которой стал миниатюрный робот, выдерживающий сильные деформации.

В рамках эксперимента инженеры даже испытали свою разработку ударом мухобойки. Оказалось, робот способен выдерживать и более сильные удары.

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