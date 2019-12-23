Генпрокуратура Украины заявила, что не принимала решения о выдаче Азербайджану Эльвина Исаева

Генеральная прокуратура Украины заявила украинской службе Радио Свобода, что не принимала решения о выдаче Азербайджану оппозиционного блогера Эльвина Исаева. Власти Азербайджана сообщили 15 декабря, что блогер был депортирован из Украины в Азербайджан – якобы за нарушение миграционного законодательства Украины. В Баку он был арестован и сейчас находится в СИЗО. По какой статье возбуждено дело против блогера – власти Азербайджана не сообщает.

«Генеральной прокуратурой решения о выдаче Эльвина Исаева в Азербайджан не принимались, и его фактическая передача по результатам экстрадиционной процедуры не осуществлялась», – говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Радио Свобода.

Исаев жил в России с 1998 года, он получил гражданство в 2001 году, так как его отец, тоже этнический азербайджанец, на тот момент был гражданином России. В том же году Исаев якобы пытался отказаться от гражданства Азербайджана, но не смог этого сделать.

В августе 2019 года Исаева задержали, а позже суд в Санкт-Петербурге принял решение о выдворении блогера из России и лишил его гражданства России, признав его паспорт недействительным. Но через некоторое время это решение было отменено.

Семья Исаева связывала его задержание в России и судебное решение с публикациями в блоге. В них мужчина критиковал руководство Азербайджана, называл президента Ильхама Алиева диктатором и рассказывал о коррупции в Азербайджане.

Жена Исаева Светлана записала видеообращение к российским властям, в котором заявила, что Исаеву «поступали угрозы, ему обещали проблемы и убийство». «Его депортация в Азербайджан – это политическая расправа!» – подчеркивала женщина.

После лишения его российского паспорта Исаев в конце сентября уехал в Украину. По данным украинских СМИ, 12 декабря он исчез в Киеве. Последний раз его видели у дома на ул. Палладина в Святошинском районе Киева, где он жил у знакомых. С тех пор ни его родственники, ни адвокаты из Киева не понимали, что произошло с Исаевым, и опасались, что он мог быть похищен. В то же время власти Азербайджана утверждали, что он был депортирован из Украины «за нарушение миграционного законодательства Украины».

В мае 2017 года в Тбилиси схожим образом пропал Афган Мухтарлы, еще один оппозиционный азербайджанский журналист. Он вышел из дома без документов и не вернулся домой, а спустя некоторое время власти Азербайджана подтвердили, что он находится в Баку и арестован. Официально его обвинили в «оказании силового сопротивления представителю власти», а также в незаконном пересечении границы Азербайджана и в контрабанде.

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