Экс-мэр Бишкека Ибраимов приговорен к 15 годам по обвинению в коррупции при строительстве школы

Ленинский районный суд Бишкека 23 декабря приговорил к 15 годам лишения свободы бывшего мэра столицы Кыргызстана Албека Ибраимова. Его признали виновным в коррупции.

Другой бывший градоначальник Бишкека, Кубанычбек Кулматов, был приговорен к штрафу в 5 млн сомов ($71 тыс.) и освобожден в зале суда.

По версии следствия, в 2014 году Кулматов, будучи мэром Бишкека,

незаконно использовал $2 млн грантовых средств, которые были выделены китайской компанией ТВЕА для строительства школы в жилом массиве «Калыс-Ордо». Ибраимов также подписал распоряжение о выделении 114 млн сомов ($1,7 млн) из городского бюджета на завершение строительства. За это ему были предъявлены обвинения в растрате средств ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Строительство школы при этом, как утверждают следователи «велось с многочисленными нарушениями законодательства, а подрядные организации были привлечены без проведения тендера, по коррупционной схеме».

«В результате на строительство школы в полтора этажа на 660

ученических мест были израсходованы $2 млн, выделенных в виде гранта компанией ТВЕА и 114 млн. сомов (около $1,7 млн), выделенных из городского бюджета. Установленный следствием ущерб по делу составил 95 млн сомов (около $ 1,4 млн)», — заявляли в ГКНБ.

Гособвинитель требовал для Ибраимова 20 лет лишения свободы, для Кулматова — 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кулматов и Ибраимов входили в близкое окружение бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. В 2018 году, вскоре после смены власти в Кыргызстане, в результате чего президентом стал Сооронбай Жээнбеков, на нескольких ближайших соратников Атамбаева были заведены уголовные дела о коррупции. Арестованы были не только Ибраимов и Кулматов, но также:

бывший премьер Кыргызстана Сапар Исаков (он уже получил 15 лет тюрьмы по «делу Бишкекской ТЭЦ»),

Жанторо Сатыбалдиев, который занимал должность премьер-министра в 2012-2014 годы,

охранник и водитель бывшего президента Кыргызстана Икрамжан Илмиянов (приговорен к семи годам тюрьмы),

депутат Осмонбек Артыкбаев и другие.

Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента, что также дало возможность преследовать его в уголовном порядке. После лишения статуса на бывшего президента завели в общей сложности 14 уголовных дел, в том числе по обвинениям в организации беспорядков, угрозах представителям власти, незаконном обороте оружия, в воспрепятствовании следствию, захвате заложников, в убийстве и в покушении на убийство, а также в нескольких эпизодах коррупции. Сейчас Атамбаев находится в следственном изоляторе ГКНБ Кыргызстана.

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