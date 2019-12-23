Пугачева за безумные деньги согласилась ночью ублажить Эрнста

23.12.2019, 11:26, Разное

Официально Первый канал не подтверждает участие в съемках Примадонны. Но ведь так было и два года назад, когда Алла Борисовна тайно записывала номер на песню «Я летала» буквально за три дня до 31 декабря. Очевидно, секретность будет соблюдена и в этот день.

Неофициально же в кулуарах шепчутся, что-де Пугачева в эти дни записывает в специально выстроенном павильоне клип на одну из одну из своих новых песен. Его-то и покажут перед обращением президента.

В новогодние каникулы к эфиру на Первом планируется и «Тот самый концерт», который показали по всей стране в кинотеатрах осенью. На главном канале страны этому фильму-концерту уделили огромное внимание – Алла Борисовна лично рассказывала о нем и в программе «Доброе утро», и даже во «Времени».

Теперь самое интересно – деньги. Радовать поклонников своим моложавым видом и песнями 70-летняя Примадонна согласилась не бесплатно, конечно. Пенсионерка, многодетная мать – ей сейчас деньги очень нужны. По слухам, Константин Эрнст пригласил Аллу Пугачеву спеть и сплясать на главном государственном телеканале страны за несколько десятков миллионов рублей. Зато будет эксклюзив – больше Алла Борисовна не выступит ни на одной «кнопке».

После перерыва появится в «Новогодней ночи на Первом» и София Ротару – она споет «Музыка моей любви» и «Сердце ты мое». Ее номер снимали в кафе «Московское небо» на ВДНХ.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Католический орден «Легионеры Христа» официально признался в растлении детей его священниками. Об этом сообщается в докладе ордена от 21 декабря. В документе отмечается что с 1941-го по 2019 год священники «Легионеров Христа» растлили 175 детей, большинство из которых – мальчики возрастом от 11 до 16 лет. Жертвы растления были дети, которые учились в семинариях ордена. В […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика