Пугачева за безумные деньги согласилась ночью ублажить Эрнста

Официально Первый канал не подтверждает участие в съемках Примадонны. Но ведь так было и два года назад, когда Алла Борисовна тайно записывала номер на песню «Я летала» буквально за три дня до 31 декабря. Очевидно, секретность будет соблюдена и в этот день.

Неофициально же в кулуарах шепчутся, что-де Пугачева в эти дни записывает в специально выстроенном павильоне клип на одну из одну из своих новых песен. Его-то и покажут перед обращением президента.

В новогодние каникулы к эфиру на Первом планируется и «Тот самый концерт», который показали по всей стране в кинотеатрах осенью. На главном канале страны этому фильму-концерту уделили огромное внимание – Алла Борисовна лично рассказывала о нем и в программе «Доброе утро», и даже во «Времени».

Теперь самое интересно – деньги. Радовать поклонников своим моложавым видом и песнями 70-летняя Примадонна согласилась не бесплатно, конечно. Пенсионерка, многодетная мать – ей сейчас деньги очень нужны. По слухам, Константин Эрнст пригласил Аллу Пугачеву спеть и сплясать на главном государственном телеканале страны за несколько десятков миллионов рублей. Зато будет эксклюзив – больше Алла Борисовна не выступит ни на одной «кнопке».

После перерыва появится в «Новогодней ночи на Первом» и София Ротару – она споет «Музыка моей любви» и «Сердце ты мое». Ее номер снимали в кафе «Московское небо» на ВДНХ.

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