Названы сроки начала испытаний частного ракетного водородного двигателя

Российская частная компания Laros проведет огневые испытания опытного образца собственного ракетного двигателя в первом квартале 2020 года, сообщил владелец компании Олег Ларионов.
«В первом квартале 2020 года мы планируем провести первые огневые испытания опытного образца своего жидкостного ракетного двигателя (ЖРД) тягой 20 кг», – передает ТАСС слова Ларионова.
По его словам, испытания будут проводиться на мобильном стенде, так же собранном компанией самостоятельно.
Ларионов напомнил, что ЖРД разработки «Лароса» в качестве компонентов топлива будет использовать перекись водорода и керосин.
Напомним, в ноябре Ларионов рассказал, что Laros планирует самостоятельно разработать ракетные двигатели на перекиси водорода тягой 20 тонн для своей сверхлегкой орбитальной ракеты-носителя.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Католический орден «Легионеры Христа» официально признался в растлении детей его священниками. Об этом сообщается в докладе ордена от 21 декабря. В документе отмечается что с 1941-го по 2019 год священники «Легионеров Христа» растлили 175 детей, большинство из которых – мальчики возрастом от 11 до 16 лет. Жертвы растления были дети, которые учились в семинариях ордена. В […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- TVP Info — в «демонстративной дружбе» Москвы и Анкары каждый преследует свои цели / 2 декабря
- В Москве задержали Марию Алехину / 18 декабря
- Определены сроки спуска на воду новейшего тральщика «Яков Баляев» / 19 декабря
- В Ростове-на-Дону задержали начальника ГУ ФСИН по подозрению в разглашении гостайны / 13 ноября
- Лев Пономарев учредил новое национальное движение «За права человека» / 30 ноября
- США ввели санкции против начальника полиции Грозного, причастного к казни 27 человек / 10 декабря
- Трамп заявил, что хотел бы принять Зеленского в Белом доме / 3 ноября
- МИД Германии выступил за «окно диалога» с Россией / 2 декабря