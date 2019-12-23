Названы сроки начала испытаний частного ракетного водородного двигателя

Российская частная компания Laros проведет огневые испытания опытного образца собственного ракетного двигателя в первом квартале 2020 года, сообщил владелец компании Олег Ларионов.

«В первом квартале 2020 года мы планируем провести первые огневые испытания опытного образца своего жидкостного ракетного двигателя (ЖРД) тягой 20 кг», – передает ТАСС слова Ларионова.

По его словам, испытания будут проводиться на мобильном стенде, так же собранном компанией самостоятельно.

Ларионов напомнил, что ЖРД разработки «Лароса» в качестве компонентов топлива будет использовать перекись водорода и керосин.

Напомним, в ноябре Ларионов рассказал, что Laros планирует самостоятельно разработать ракетные двигатели на перекиси водорода тягой 20 тонн для своей сверхлегкой орбитальной ракеты-носителя.





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