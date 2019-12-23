Белоруссия подписала дорожную карту по отмене роуминга с Россией

Минск подписал дорожную карту по отмене роуминга в рамках Союзного государства, сообщила помощник министра связи и информатизации Белоруссии Наталья Алешкевич.
«В ходе работы руководителями отраслевых министерств связи двух государств подписана дорожная карта по отмене роуминга на территории Союзного государства», – отметила помощник министра, передает ТАСС.
В Минсвязи республики пояснили, что заключенные договоренности предполагают реализацию комплекса мер по отмене роуминга к сентябрю 2020 года.
Россия и Белоруссия долго не могли договориться об отмене роуминга – планировалось подписать дорожную карту по этому вопросу в сентябре, однако еще в октябре были разногласия, из-за которых было решено отложить эту тему.
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