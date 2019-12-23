В России создали собственный пикап Tesla Cybertruck

Автомастера из РФ создали собственный вариант пикапа Tesla Cybertruck. Машину, полностью копирующую внешность детища компании Илона Маска, заметили в Подмосковье.
Как сообщают СМИ, необычное транспортное средство обнаружили на дорогах Химок. Как известно, свой электрокар Илон Маск выведет на рынок не ранее, чем через год, в 2021-м. Однако российские автолюбители уже сейчас сконструировали собственный электропикап. В Сети опубликованы снимки эксклюзивной машины, проезжающей в районе МКАДа.
Авторы редизайна создали отечественный Cybertruck, полностью копирующий дизайн модели от американской корпорации Tesla всего за сутки. Отмечается, что российские «Кулибины» отобразили все нюансы модели, его угловатые формы и плавность линий. Причем помог в этом обычный 3D-принтер, на котором и были напечатаны все необходимые элементы машины. Интересно, что мастерам удалось даже воссоздать с помощью лент светодиодов оптику американского электроавтомобиля.
Согласно номерам на уникальном авто, его владельцы проживают в Калуге. При этом машина, созданная в России, значительно компактнее почти 6-метрового оригинала от Tesla. Это объясняется тем, что, как заверяют техно-блогеры, основой для переработки стала обычная «девятка» отечественного производства. Весь редизайн обошёлся в 30 тысяч рублей без учёта покупки Lada, которую, к слову, приобрели только за день до начала работ по рестайлингу.
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