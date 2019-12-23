СМИ составили рейтинг самых обсуждаемых законов РФ в 2019 году

СМИ составили рейтинг, включив в него самые обсуждаемые законы РФ в 2019 году. Лидером стало решение банков, касающееся сообщений о блокировке счетов клиентов.

Затем в список вошел документ, в котором указывались штрафные санкции для работодателей, не желающих менять банк, в котором выдается зарплата. Согласно решению Владимира Путина, лидерство в ОПГ может повлечь уголовную ответственность. Также эксперты назвали законы, которые улучшают социальные условия жителей страны.

Для сельских женщин рабочая неделя сократилась до 36 часов, но это не отразилось на зарплате. Также введены электронные трудовые книжки, а лица, имеющие предпенсионный возраст, могут получать алименты. В конце перечня находится закон об увеличении размера выплат пенсий для малообеспеченных людей, но самый большой ажиотаж вызвал документ, касающийся запрета на штрафы за превышение средней скорости, который еще не был принят правительством, пишет Политэксперт.

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