«Лацио» завоевал Суперкубок Италии, победив «Ювентус»

22 декабря в Саудовской Аравии римский «Лацио» обыграл туринский «Ювентус» и завоевал Суперкубок Италии, сообщает официальный сайт римского клуба.
«Ювентус» – «Лацио» – 1:3
Голы: Дибала, 45 – Альберто, 16, Лулич, 73, Катальди, 90+4
Удаление: Бентанкур, 90+3 («Ювентус»)
«Лацио» завоевал свой пятый трофей Суперкубка Италии, ранее римская команда побеждала в Суперкубке страны в сезонах 1998/99, 2000/01, 2009/10 и 2017/18.
До начала матча действующим обладателем Суперкубка Италии был «Ювентус». В 2018-м году туринская команда победила «Милан» со счетом 1:0.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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