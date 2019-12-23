«Лацио» завоевал Суперкубок Италии, победив «Ювентус»

22 декабря в Саудовской Аравии римский «Лацио» обыграл туринский «Ювентус» и завоевал Суперкубок Италии, сообщает официальный сайт римского клуба.

«Ювентус» – «Лацио» – 1:3

Голы: Дибала, 45 – Альберто, 16, Лулич, 73, Катальди, 90+4

Удаление: Бентанкур, 90+3 («Ювентус»)

«Лацио» завоевал свой пятый трофей Суперкубка Италии, ранее римская команда побеждала в Суперкубке страны в сезонах 1998/99, 2000/01, 2009/10 и 2017/18.

До начала матча действующим обладателем Суперкубка Италии был «Ювентус». В 2018-м году туринская команда победила «Милан» со счетом 1:0.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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