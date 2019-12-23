«Лацио» завоевал Суперкубок Италии, победив «Ювентус»

23.12.2019, 11:18, Новости дня

22 декабря в Саудовской Аравии римский «Лацио» обыграл туринский «Ювентус» и завоевал Суперкубок Италии, сообщает официальный сайт римского клуба.

«Ювентус» – «Лацио» – 1:3

Голы: Дибала, 45 – Альберто, 16, Лулич, 73, Катальди, 90+4

Удаление: Бентанкур, 90+3 («Ювентус»)

«Лацио» завоевал свой пятый трофей Суперкубка Италии, ранее римская команда побеждала в Суперкубке страны в сезонах 1998/99, 2000/01, 2009/10 и 2017/18.

До начала матча действующим обладателем Суперкубка Италии был «Ювентус». В 2018-м году туринская команда победила «Милан» со счетом 1:0.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно «терять» руководителя Офиса президента Андрея Богдана, заявил в авторской программе основателя издания «ГОРДОН» «В гостях у Дмитрия Гордона» бывший народный депутат, бизнесмен Михаил Бродский. Он отметил, что знает Богдана «очень много лет», но они не общаются, с тех пор как Богдан был адвокатом у бывшего главы партии УКРОП Геннадия Корбана. Последний работал в Днепропетровской […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика