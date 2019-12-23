Столтенберг заявил, что готов лично встретиться с Путиным

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью агентству dpa, опубликованном 23 декабря, что готов лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
Генсек НАТО отметил, что «верит в диалог с Россией», и готов к встрече с Путиным в случае «правильного контекста».
Он подчеркнул, что «лучше встретиться, чем не встречаться», и если «дела идут нелегко, важно сидеть за одним столом».
Столтенберг также отметил, что Россия – «самый большой сосед» стран НАТО, и Альянс должен стремиться к лучшим отношениям с РФ.
Генеральный секретарь НАТО добавил, что даже без улучшения отношений с РФ, нужно «управлять трудными отношениями с Россией».
8 декабря Столтенберг заявил, что Альянс не считает Россию врагом, хотя и не не закрывает глаза на российскую агрессию.
В 2014 году Россия захватила Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. С тех пор боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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