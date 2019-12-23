Убитый кишечник привел к смерти российскую актрису

23.12.2019, 11:12, Разное

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Последнее: 37-летняя певица разместила в соцсети кадр, на котором предстала в черно-розовом боди. «Срочно выкладываю, пока мне не стукнуло 40… Вовка, прости! Ты единственный», – подписала фото Наталья Подольская. Снимок стал реакцией на слова Ксении Собчак о том, что 40-летним женщинам должно быть стыдно оголять свои прелести. Снимок исполнительницы доказал, что и в среднем возрасте можно оставаться […]

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