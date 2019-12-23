Диетолог рассказала о вреде минеральной воды

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, в каких случаях минеральная вода может принести вред организму.
Медик сообщила, что минеральную воду можно условно разделить на столовую и лечебную, то есть сильноминерализованную. При этом особенно осторожными следует быть с лечебной минеральной водой, которая, в свою очередь, делится на щелочную и кислотную. Последнюю здоровому человеку пить не рекомендуется, она назначается по показаниям.
«В зависимости от организма, прежде всего в связи с имеющимися заболеваниями желудочно-кишечного тракта назначаются те или иные. При язве или гастрите кислотные воды нанесут вред больному», – сообщила диетолог «Вечерней Москве».
Кроме того, Соломатина предупредила, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом может повредить и столовая вода, но уже не солями, а газом. «Он раздражает слизистую, и если имеются воспаления, ситуация усугубится. Поэтому при проблемах с пищеводом или желудком не стоит пить какую-либо воду, обогащенную углекислым газом», – уточнила эксперт.
Диетолог напомнила, что для восполнения баланса жидкости следует каждые полчаса делать пару глотков. «Если не пить полдня, а затем выпить залпом полтора литра, клетки примут столько, сколько принимают всегда, а излишки воды тут же будут из организма выведены», – подытожила она.
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