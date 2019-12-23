Хабиб Нурмагомедов стал отцом в третий раз

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов вновь стал отцом. Его супруга Патимат родила мальчика. Однако имя, время и место рождения ребенка неизвестно. Радостной новостью, по данным российских СМИ, поделился его отец Абдулманап Нурмагомедов. Напомним, о беременности своей невестки также сообщил он в сентябре этого года. Поздравляем!

Помимо новорожденного малыша у 31-летнего Хабиба есть четырехлетняя дочь и двухлетний сын. Мальчик уже тренируется под руководством отца Хабиба, как и сам Нурмагомедов в свое время.

Сейчас боец смешанного стиля готовится к бою за титул чемпиона мира с американцем Тони Фергюсоном. Поединок состоится 19 апреля будущего года в Нью-Йорке.

Хабиб Нурмагомедов с учениками

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