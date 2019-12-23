Пит Дэвидсон впервые прокомментировал отношения с Кайей Гербер и заявил, что ляжет в рехаб

Комик Пит Дэвидсон, скандальная слава которого не дает покоя поклонникам 18-летней модели Кайи Гербер, впервые прокомментировал их отношения. Пару часто замечают вместе с октября этого года, однако до настоящего момента подтверждали статус их романа разве что горячие поцелуи и объятия. На днях Пит побывал в студии Saturday Night Live, где рассказал о своих отношениях с дочерью Синди Кроуфорд.

На вопрос ведущего Колина Жоста о свиданиях с Кайей Пит ответил:

Это нечестно, Колин. Ты встречаешься с известной женщиной, и все в восторге (Колин помолвлен с актрисой Скарлетт Йоханссон — прим. ред.), но когда дело доходит до меня, все хотят ударить меня за это по горлу. Что мне делать?

Опасениям общественности за судьбу Кайи есть вполне логичные объяснения. Во-первых, Пит считается заядлым сердцеедом: осенью этого года он встречался с актрисой фильма «Однажды в… Голливуде» Маргарет Куэлли, до этого у него был короткий роман с Кейт Бекинсейл, а еще раньше — помолвка с Арианой Гранде. Во-вторых, он неоднократно лечился от наркотической зависимости и лежал в рехабе. Однако сам Пит таким уж плохим вариантом для прилежной девочки Кайи себя не считает.

Если я тот парень, с которым встречается твоя дочь или мать.. то поверь мне — я лучший сценарий. Потому что есть миллионы парней такого же плана, как я, но у меня хотя бы есть работа.

Кайя Гербер и Пит Дэвидсон в Майами

Несмотря на уверенность в том, что отношения с ним не могут кому-либо навредить, ближайшее время Пит планирует провести в реабилитационной клинике. На вопрос ведущего, куда он отправится в следующий отпуск, Пит ответил:

Я собираюсь в небольшой «отпуск». Вы знаете, это такой отпуск, часть которого оплачивает страховка, а еще на входе у вас забирают телефон и вынимают шнурки. А еще у вас есть соседи по комнате. Но все равно это стоит сто тысяч.

Это будет не первый визит Дэвидсона в рехаб. В 2016 году комик отправился в психиатрическую больницу, чтобы заняться проблемами, которые, по его мнению, были вызваны «чрезмерным употреблением марихуаны». А в 2018-м он рассказал о своем диагнозе — пограничное расстройство личности, и опубликовал тревожное сообщение в Instagram с намеком на суицид.

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