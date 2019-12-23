Определены самые востребованные профессии в России

23.12.2019, 11:06, Разное

Всероссийский научно-исследовательский институт труда обнародовал список десяти самых востребованных профессий в России. На первом месте рейтинга оказался продавец-кассир, передает издание «Известия».

Второе и третье место заняли повар и педагог профобучения соответственно. В десятку самых необходимых профессий также вошли соцработники, медсестры, специалисты по закупкам, юристы, педагоги допобразования, сообщает URA.ru.

Результаты исследования ВНИИ труда отличаются от данных Министерства труда. Ранее ведомство сообщило, что чаще всего работодатели ищут строителей, водителей и сотрудников металлообрабатывающих и машиностроительных производств, передает телеканал «360».



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