В Киевской области полицейский пытался покончить с собой – СМИ

23.12.2019, 11:06, Новости дня

22 декабря в городе Сквира Киевской области 31-летний лейтенант полиции попытался покончить жизнь самоубийством. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило УНН.

Собеседник агентства рассказал, что полицейский, который «находился на суточном дежурстве», около 21.00 зашел в свой служебный кабинет и выстрелил себе в голову из табельного оружия.

«Коллеги, услышав выстрел, мгновенно вызвали «скорую». Лейтенант был госпитализирован в больницу с огнестрельным ранением головы», – сказано в сообщении.

Открыто уголовное производство. Следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В РВИО планируют рассекретить материалы внешней разведки в честь столетия СВР России. Стоящий во главе общественной организации Сергей Нарышкин соответствующие сведения озвучил 23 декабря в рамках “круглого стола”. По случаю юбилея принималось решение рассекретить имена сотрудников “особого резерва”. Тема героев-разведчиков будет подниматься в искусстве, поскольку, как убежден Нарышкин, за счет художественных произведений представляется возможность максимально […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика