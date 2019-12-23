В Киевской области полицейский пытался покончить с собой – СМИ

22 декабря в городе Сквира Киевской области 31-летний лейтенант полиции попытался покончить жизнь самоубийством. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило УНН.

Собеседник агентства рассказал, что полицейский, который «находился на суточном дежурстве», около 21.00 зашел в свой служебный кабинет и выстрелил себе в голову из табельного оружия.

«Коллеги, услышав выстрел, мгновенно вызвали «скорую». Лейтенант был госпитализирован в больницу с огнестрельным ранением головы», – сказано в сообщении.

Открыто уголовное производство. Следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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