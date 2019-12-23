«Идет затопление». Волынец заявил, что все шесть шахт «Львіввугілля» обесточены

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что этой ночью от энергоснабжения отключили все шахты Государственного предприятия «Львіввугілля» из-за невыполнения требований энергоснабжающей компании о предоплате.

«В ночь с 22 на 23 декабря выключена электроэнергия на всех шести шахтах ГП «Львіввугілля». Обесточены подъемы, водоотливы, вентиляторы главного проветривания. На всех шести шахтах утрачен контроль за рудничной атмосферой, идет затопление», – написал Волынец на своей странице в Facebook.

По его словам, отключение шахт предприятия произошло из-за «невыполнимых требований» со стороны районной электросети – предоплаты за электроэнергию на период декабрь 2019 года – январь 2020 года в размере 22 млн грн.

«Понятно, шахтеры не в состоянии выполнить подобные требования из-за отсутствия средств, накопленных перед ними долгов не только по зарплате, но и за отгруженный уголь. Только ПАО «Центрэнерго» задолжало горнякам «Львіввугілля» 92 млн грн., не уплатив ни копейки за уголь, отгруженный в октябре, ноябре, декабре. Такого не было в истории энергетической и угольной отраслей! Что это, если не целенаправленное уничтожение угледобывающих предприятий Украины? И это в то время, когда в интересах деятелей от бизнеса, при поддержке председателя энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса и содействии министра энергетики Алексея Оржеля, других представителей органов власти, продолжается поставка и закупка электроэнергии, угля из страны-агрессора России», – подчеркнул глава профсоюзов украинских горняков.

Волынец добавил, что обращается к президенту и премьер-министру с требованием принять срочные меры для реагирования на чрезвычайную, «искусственно созданную высшими чиновниками» ситуацию.

‼️Надзвичайна ситуація‼️В ніч з 22 на 23 грудня вимкнено електроенергію на всіх 6 шахтах ДП «Львіввугілля»…. Posted by Mykhailo Volynets on Pühapäev, 22. detsember 2019

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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