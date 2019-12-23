Нарышкин назвал Петра I российским разведчиком

Царь Петр I был в свое время одним из отечественных разведчиков, добывшим немалый объем важной информации, сообщил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Выступая в понедельник в Москве на круглом столе по истории отечественной внешней разведки, Нарышкин отметил, что, хотя история СВР ведет отсчет с 1920 года, фактически российская разведка существовала много ранее.

По словам Нарышкина, отечественные разведчики активно работали за рубежом во времена Петра I, да и сам царь как говорится, под «дипломатическим прикрытием» «добывал значительный объем политической и научно-технической информации», передает РИА «Новости».

Глава СВР отметил, что юбилейный год будет связан с повышенным интересом общества к Службе.

По словам Нарышкина, «этого интереса не надо бояться». Надо показать, что СВР остается сильным инструментом в обеспечении национальных интересов и безопасности России, а сотрудники внешней разведки – не супермены, а обычные, высокообразованные люди, служащие своей стране.

Он также поделился планами СВР на юбилейный год.

«Планируется рассекретить некоторые документы, эта работа идет вовсю», – сказал он. Кроме того, имена выдающихся разведчиков намечено запечатлеть в художественных произведениях, снять фильмы, провести дискуссии.

Служба внешней разведки ведет отсчет своей истории с 20 декабря 1920 года, когда был создан Иностранный отдел ВЧК.

Напомним, в октябре Нарышкин заявил, что РФ в современном мире является одним из ведущих центров силы, и перечислил поводы для зависти со стороны Запада.

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