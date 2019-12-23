Фото Насти Каменских в полупрозрачном комбинезоне на X-Factor вызвало восторг в Сети

Настя Каменских любит эпатировать публику своим внешним видом, вот и на этот раз съёмки проекта X Factor многим запомнятся благодаря яркой наставнице. Фото певицы в полупрозрачном комбинезоне вызвало восторг на просторах Сети.

Для съёмочного процесса очередного эпизода украинского телешоу супруга Алексея Потапенко выбрала довольно провокационный наряд, открывающий вид на ее ноги. Настя Каменских продемонстрировала аудитории в Instagram пикантный снимок в полупрозрачном комбинезоне, а от юбки она отказалась. Знаменитость часто показывает поклонникам свои формы, стоит вспомнить недавнее фото в обнаженном виде, на котором артистка спиной сидела к камере. Ее муж совсем не против откровенного поведения избранницы в социальных сетях.

Фанаты исполнительницы пришли в восторг, увидев эффектный кадр с X-Factor. «Невероятно красивая», «Бомба», «Фантастическая женщина», — комментировали сюжет фолловеры. В то же время нашлись и те, кто выразил недовольство по поводу постоянных кривляний Каменских на камеру. Некоторые подписчики призвали певицу оставаться собой.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В РВИО планируют рассекретить материалы внешней разведки в честь столетия СВР России. Стоящий во главе общественной организации Сергей Нарышкин соответствующие сведения озвучил 23 декабря в рамках “круглого стола”. По случаю юбилея принималось решение рассекретить имена сотрудников “особого резерва”. Тема героев-разведчиков будет подниматься в искусстве, поскольку, как убежден Нарышкин, за счет художественных произведений представляется возможность максимально […]