Фото Насти Каменских в полупрозрачном комбинезоне на X-Factor вызвало восторг в Сети

23.12.2019, 11:04, Разное

Настя Каменских любит эпатировать публику своим внешним видом, вот и на этот раз съёмки проекта X Factor многим запомнятся благодаря яркой наставнице. Фото певицы в полупрозрачном комбинезоне вызвало восторг на просторах Сети.
Для съёмочного процесса очередного эпизода украинского телешоу супруга Алексея Потапенко выбрала довольно провокационный наряд, открывающий вид на ее ноги. Настя Каменских продемонстрировала аудитории в Instagram пикантный снимок в полупрозрачном комбинезоне, а от юбки она отказалась. Знаменитость часто показывает поклонникам свои формы, стоит вспомнить недавнее фото в обнаженном виде, на котором артистка спиной сидела к камере. Ее муж совсем не против откровенного поведения избранницы в социальных сетях.

Фанаты исполнительницы пришли в восторг, увидев эффектный кадр с X-Factor. «Невероятно красивая», «Бомба», «Фантастическая женщина», — комментировали сюжет фолловеры. В то же время нашлись и те, кто выразил недовольство по поводу постоянных кривляний Каменских на камеру. Некоторые подписчики призвали певицу оставаться собой.



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