Эксперименты медиков в прошлом стали толчком для развития науки

Сейчас исследователи используют возможности современных технологий для борьбы с различными заболеваниями. Они не отрицают, что эксперименты медики в прошлом стали толчком для развития научных достижений.
Гиппократ утверждал, что кровь, желчь и слизь играют важную роль в сохранении баланса организма. Избыток первого источника энергии или его дефицит вызывает простуду, гангрену, боли в животе и горячку, а потому врачи часто делали пациентам кровопускания. В XVI веке ртуть использовалась для лечения людей с венерическими болезнями. Эскулапы были уверены, что она творит чудеса, но в результате 80% пациентов умирали из-за отравления.
Радиоактивный бум начался в 1913 году. Тогда даже в воду добавлялся радий, а авторы изобретения утверждали, что она помогает человеку обрести здоровье, что оказалось ложью. В XIX веке медики еще не имели антигельминтных препаратов, но доктор Майерс изобрел для такой цели особую ловушку. В организм пациента после голодовки вводилась золотая трубка, к которой прикреплялась леска с кусочком сыра. СМИ тогда утверждали, что специалисту удалось извлечь почти 2-метрового червя.
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