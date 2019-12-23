Старейшему ветерану ПАО «ОДК-Сатурн» вручили награду

В преддверии празднования 75-летнего юбилея Победы за активную военно-патриотическую работу по воспитанию молодого поколения одному из старейших ветеранов ПАО «ОДК-Сатурн» Геннадию Александровичу Муллину вручена памятная медаль «75 лет Победы. Труженику тыла».

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов наступающий 2020 год объявлен в Российской Федерации «Годом памяти и славы». Рыбинские моторостроители внесли неоценимый вклад в достижение Победы. Работа на моторостроительном заводе во время войны была приравнена к военной службе, но часть коллектива – более 6 тысяч человек — сражались на фронтах Великой Отечественной.

Свидетелей тех далеких событий остается все меньше, и сейчас важно услышать их, запомнить все то, что они рассказывают, чтобы понимать какой ценой досталась нашему народу Победа.

На ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации «Ростех», является членом Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России») ветеранам предприятия, и особенно участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, неизменно уделяется большое внимание. К юбилею Великой Победы на ПАО «ОДК-Сатурн» запланирован ряд праздничных мероприятий для ветеранов, в том числе вручение им заслуженных наград и памятных подарков. Первым, кто в рамках юбилейных мероприятий накануне 75-летия Победы получил награду, стал Геннадий Александрович Муллин.

Геннадий Александрович – частый гость в учебных заведениях города Рыбинска. Он с удовольствием рассказывает о военном детстве, о выборе профессии и своем трудовом пути на моторостроительном заводе, на котором проработал полвека.

Сегодняшнему поколению моторостроителей и тем, кто в будущем придет работать на ПАО «ОДК-Сатурн», Геннадий Александрович пожелал быть патриотом своей Родины, любить свою страну, свой город и свой завод. «Мы не просто так работали, мы работали на результат, — говорит ветеран, — мы искренне радовались успехам предприятия, росту объемов производства, новым двигателям, которые отправлялись с завода, и гордились, что, причастны к этому».

Геннадию Александровичу Муллину 91 год. Когда началась война, ему исполнилось 13 лет. Работал в колхозе, учился в школе. Два его старших брата погибли на фронте. Победный май 1945 года он встретил в 10 классе. На Рыбинский моторостроительный завод был направлен в 1951 году после окончания Казанского авиационного института. За 50 лет работы на предприятии прошел путь от сменного мастера до начальника авиационного производства. Работал начальником цехов № 31, 5, 34, 73, 35. Труд Геннадия Александровича был отмечен орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, многими медалями и грамотами министерства авиационной промышленности.

— Это человек, результатами работы которого можно гордиться и брать с него пример, — отметил председатель Совета ветеранов ПАО «ОДК-Сатурн» Валерий Семенов, вручая награду. — Мы стараемся сделать так, чтобы люди, которые вносят реальный вклад в воспитание патриотизма у молодежи, обязательно были отмечены, чтобы о них знали. Чтобы наши дети любили Родину и свой город, чтобы оставались здесь работать и создавали то, что необходимо для процветания нашей страны. В этом огромная заслуга Геннадия Александровича и людей его поколения.

В ветеранской организации ПАО «ОДК-Сатурн» сегодня состоит около 7 тысяч человек. Из них 21 непосредственных участников военных событий 1941-1945 годов, более 300 человек – те, кто обеспечивал победу в тылу — трудился на предприятии, заменив на рабочих местах родителей, старших братьев и сестер. Наши современники бесконечно благодарны Победителям!

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