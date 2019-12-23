«Без этой гадости вечер не проводила»: стало известно о проблемах «татушки» Волковой с наркотиками

Сергей Лавров сотрудничал с прославленным девичьим
коллективом много лет назад. По словам концертного директора, Юлия Волкова без «допинга» не могла прожить и дня.
«Она без этой гадости вечер не проводила. Тогдашний ее
директор просил меня что-нибудь найти для нее. И я был вынужден искать», —
сказал Сергей Лавров.
Также менеджер прокомментировал скандал с актрисой Натальей
Бочкаревой. По некоторым данным минувшей осенью звезду сериала «Счастливы вместе»
с кокаином в трусиках задержали полицейские.
«Что сказать: в тихом омуте черти водятся. Бочкарева в
момент сотрудничества со мной не была замечена с наркотиками. Могла позволить
себе только бокал красного вина, не больше», – сказал Лавров в эфире программы
«Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.
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Отметим, что сама Наталья Бочкарева вспоминать о случившемся не хочет. Теперь знаменитость вынуждена периодически появляться в зале
суда. Наталью обвинили в незаконном хранении и употреблении запрещенных
веществ. Она находится под подпиской о невыезде.
«Я не смотрю телевизор и не листаю «Инстаграм». И прекрасно
себя чувствую. Мне есть чем заниматься, а не перемывать кости кому-то там.
Новый год встречу дома с семьей. Раньше уезжали на Мальдивы или в Дубай. В этот
раз решили отметить Новый год в Москве. Здесь очень красиво. У нас очень
интересная жизнь, поэтому мне не до слухов и не до сплетен», – отметила Наталья Бочкарева.
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