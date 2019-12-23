«Без этой гадости вечер не проводила»: стало известно о проблемах «татушки» Волковой с наркотиками

Сергей Лавров сотрудничал с прославленным девичьим

коллективом много лет назад. По словам концертного директора, Юлия Волкова без «допинга» не могла прожить и дня.

«Она без этой гадости вечер не проводила. Тогдашний ее

директор просил меня что-нибудь найти для нее. И я был вынужден искать», —

сказал Сергей Лавров.

Также менеджер прокомментировал скандал с актрисой Натальей

Бочкаревой. По некоторым данным минувшей осенью звезду сериала «Счастливы вместе»

с кокаином в трусиках задержали полицейские.

«Что сказать: в тихом омуте черти водятся. Бочкарева в

момент сотрудничества со мной не была замечена с наркотиками. Могла позволить

себе только бокал красного вина, не больше», – сказал Лавров в эфире программы

«Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

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Публикация от Юлия Волкова (@volkova_juliaofficial) 11 Июл 2018 в 9:09 PDT

Отметим, что сама Наталья Бочкарева вспоминать о случившемся не хочет. Теперь знаменитость вынуждена периодически появляться в зале

суда. Наталью обвинили в незаконном хранении и употреблении запрещенных

веществ. Она находится под подпиской о невыезде.

«Я не смотрю телевизор и не листаю «Инстаграм». И прекрасно

себя чувствую. Мне есть чем заниматься, а не перемывать кости кому-то там.

Новый год встречу дома с семьей. Раньше уезжали на Мальдивы или в Дубай. В этот

раз решили отметить Новый год в Москве. Здесь очень красиво. У нас очень

интересная жизнь, поэтому мне не до слухов и не до сплетен», – отметила Наталья Бочкарева.

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