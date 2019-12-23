«Без бюстгальтера»: россияне в экстазе припали к груди Климовой

В кадре артистка позирует в черном элегантном платье. Не так давно она посетила светское мероприятие, на котором ее и приметили фотографы. Климова приняла непринужденную позу, сведя руки вместе, однако таким образом она буквально выставила напоказ роскошную грудь, за которую тотчас же принялись россияне.

«Предновогодние дни стали еще волшебнее! 19 декабря состоялась первая Национальная Премия талантливых детей “TALENTED KID’S AWARDS 2019”! Награды присуждались в поддержку программы всестороннего развития личности ребенка и его профессиональных достижений. Была рада поддержать действительно талантливых детей и вручить премию «Актер года» юному актеру кино и дубляжа Степану Середа. На его счету более 20 работ в кино и сериалах и более 25 ролей в рекламных роликах и социальных видеопроектах» (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – написала Екатрина в своем микроблоге.

Впрочем, куда больше внимания привлекла не подпись к фото, а скорее его самая примечательная часть. Поклонники актрисы заметили, что она выглядит невероятно хорошо, а также не смогли пройти мимо самой выпирающей части тела артистки.

«Без бюстгальтера тебе идет)👏», »

У вас свои 🍊🍊?) «, »

Катюша, ты, как всегда неотразима!!!👏 «, »

Прямо в грудь залайкал 😂👌 «, «Не думали Даже какие у вас шикарные груди натуральные «, » Очень 😍💓 красивая Катерина, я всегда млею когда вас вижу, и по хорошему завидую красоте. Богиня!))) 💐», – написали комментаторы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram) 21 Дек 2019 в 3:54 PST

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В РВИО планируют рассекретить материалы внешней разведки в честь столетия СВР России. Стоящий во главе общественной организации Сергей Нарышкин соответствующие сведения озвучил 23 декабря в рамках “круглого стола”. По случаю юбилея принималось решение рассекретить имена сотрудников “особого резерва”. Тема героев-разведчиков будет подниматься в искусстве, поскольку, как убежден Нарышкин, за счет художественных произведений представляется возможность максимально […]