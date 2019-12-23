Власти Венеции предупредили о новом наводнении

Новый пик подъема воды до полутора метров над уровнем моря при критической отметке в 130 сантиметров ожидается в Венеции в понедельник утром, сообщила мэрия города.

«К 9:40 (11:40 мск) уровень воды может достигнуть 150 см», – передает ТАСС сообщение мэрии.

При этом Венеция продолжает переживать последствия разгула стихии после серьезного наводнения, которое произошло в Венеции в ноябре, когда уровень «высокой воды» достиг почти 190 сантиметров. По подсчетам властей, городу был нанесен урон в размере 1 млрд евро.

Представители ассоциации гостиничного бизнеса жалуются на продолжающиеся отказы от бронирования. На новогоднюю ночь венецианские гостиницы заполнены лишь наполовину, хотя это период, когда Венеция пользуется особым спросом.

Владельцы гостиниц оценивают ущерб в 400 млн евро, указывая, что эта цифра не окончательная.

Напомним, в середине ноября в результате паводка Венеция оказалась затоплена на 80%. Уровень воды достиг критической отметки 187 см. Затопило весь исторический центр города.

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