Tesco приостановила сотрудничество с китайской фабрикой из-за открытки, в которой было письмо заключенного

23.12.2019, 10:57, Новости дня

Британская торговая сеть Tesco приостановила сотрудничество с китайской фабрикой после того, как на рождественской открытке обнаружили письмо заключенного, рассказавшего о принудительном труде. Об этом пишет BBC.

В Tesco заявили, что шокированы подозрениями в отношении своего поставщика. Предприятие будет проверено, и если подозрения подтвердятся, Tesco откажется от сотрудничества с ним.

Открытку обнаружила шестилетняя Флоренс Уиддиком, она купила ее в супермаркете Tesco. Внутри девочка прочла надпись «Мы иностранные заключенные из тюрьмы [района] Цинпу в Шанхае. Нас заставляют работать против воли. Пожалуйста, помогите нам и сообщите в правозащитную организацию».

В открытке также была просьба связаться с британским журналистом Питером Хамфри, который несколько лет назад сидел в той же тюрьме по обвинению в незаконной продаже личных данных китайских граждан.

Журналист заявил, что догадывается о том, кто мог написать послание, но не назвал имя этого человека из соображений безопасности. «Все, кого я там встретил, лишились свободы по очень сомнительным основаниям», — подчеркнул Хамфри. Он также связался со своими источниками, и те подтвердили, что в последние годы заключенных стали заставлять работать. После этого журналист написал об этой истории в The Sunday Times.

 



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