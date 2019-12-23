Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до 19

Официальное число погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии возросло до 19 человек. Об этом 23 декабря сообщило со ссылкой на местную полицию агентство Xinhua.
В частности, 19-й пострадавший от извержения на необитаемом острове скончался во второй половине дня 22 декабря в больнице новозеландского города Окленд.
Спасатели пока не могут найти тела двух пропавших на острове.
В больницах «по всей Новой Зеландии» остаются 14 человек, которые пострадали в результате извержения. 10 госпитализированных находятся в критическом состоянии.
9 декабря на популярном среди туристов необитаемом острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии произошло извержение вулкана. На тот момент на острове находилось 47 человек. Ранее сообщалось о 16 погибших.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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