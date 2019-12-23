Пристайко заявил, что вопросы Крыма и Донбасса нужно решать в рамках разных механизмов

Вопросы деоккупации Крыма и Донбасса нужно решать в рамках разных переговорных механизмов, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью «Укринформу», опубликованном 22 декабря.

«Мы беспокоимся, что Крым все еще находится под оккупацией и путь выхода из этого не согласован. Поэтому мы беремся за любые возможности, в частности, те, что есть в Минске. Но я согласен, что это и без того усложняет бесконечно сложные переговоры в Минске. Если быть прагматичным, то вопрос Востока нужно решать теми механизмами, которые специально сфокусированы на Востоке. Крымские проблемы – другими механизмами», – заявил Пристайко.

Он подчеркнул, что по крымскому вопросу тоже есть механизмы.

«Просто тот, который применяется в отношении Востока, так называемый Минский процесс, по моему мнению, следует оставлять в том состоянии, как он есть. Переговоры и без того непростые», – добавил министр иностранных дел Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех», обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и анонсировали новый саммит «Нормандской четверки» через четыре месяца.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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