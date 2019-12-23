Самолет выкатился за пределы летного поля в Кирове

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время рулежки в аэропорту Кирова, рассказал представитель экстренных служб региона.
«При разворачивании на рулежной полосе самолет выехал стойкой шасси на грунт. Никто не пострадал», – сообщил источник РИА «Новости».
Обстоятельства инцидента выясняются.
Он сообщил также, что самолет при помощи тягачей вытягивают на взлетно-посадочную полосу, пассажиры доставлены в аэропорт.
Напомним, в октябре самолет, летевший из Якутии на Чукотку, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Певека.
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