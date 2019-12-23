Автоновости: Нештрафуемый порог скорости +20 км/ч все-таки хотят понизить

Чиновники до сих пор не договорились, стоит ли ужесточать скоростные ограничения на дорогах России. Тем временем Правительственная комиссия по безопасности движения пытается «дожать» отмену +20 км/ч и уже готовит изменения в законы.

Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что существующий нештрафуемый порог скорости в +20 км/ч будет снижен до 10 км/ч, передают "РИА Новости". Такая мера содержится в разработанном Правительственной комиссией по безопасности движения плане действий по ужесточению контроля за скоростным режимом. Законопроект с соответствующими поправками в КоАП уже находится на стадии разработки.

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"Делать мы это точно будем — у нас ни с технической точки зрения, ни с точки зрения правил установки средств фотовидеофиксации нет никаких сомнений, что и точность показаний приборов в автомобиле, и точность работы камер абсолютно точно позволяют с совсем небольшой погрешностью наказывать водителей за превышение скоростного порога", — пояснил чиновник.

"Продавить" в правительстве идею об упразднении "бесплатного" порога в +20 км/ч Акимов пытается несмотря не то, что ранее против этой идеи выступили премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и руководство ГИБДД. Предполагается, что одним из аргументов "за" будет тот факт, что без снижения лимита не удастся выполнить майский указ президента РФ о трехкратном уменьшении смертности на дорогах. Вице-премьер подчеркнул, что одной лишь этой мерой можно спасти жизни 1,8 тыс человек.

По словам Максима Акимова, отмену порога в +20 км/ч, вероятно, будут вводить поэтапно. Возможно, региональные власти в пилотном режиме получат право самостоятельно вводить снижение лимита с 20 до 10 км/ч и определять размер штрафа за нарушения в этом диапазоне. Не исключено, что первыми "кандидатами" на новый скоростной режим станут российские мегаполисы — например, Москва и Санкт-Петербург. Точный алгоритм предложат в I квартале 2020 года.

Эксперты, правда, сомневаются в целесообразности понижения лимита до +10 км/ч. Противники идеи считают, что водители могут элементарно запутаться при въезде в другие города или пересечении границ субъектов федерации. К тому же существует масса других способов снизить аварийность — улучшение дорожной инфраструктуры, более качественная подготовка начинающий водителей или, к примеру, мощная социальная реклама.

Чем в итоге закончится противостояние чиновничьих мнений, пока не совсем понятно.



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