Автоновости: Названы автомобили, не теряющие в цене при перепродаже

Ни один автовладелец не будет держать в хозяйстве единственный автомобиль всю жизнь, если это не коллекционная ценность. А значит, однажды его придется перепродавать. Предметом нового исследования рынка стала как раз цена, за которую можно сбыть машину с пробегом, не сильно при этом потеряв.

Исследование проведено в рамках проекта "Правильная цена" при участии специалистов аналитического агентства "Автостат". Как уточняют "Известия", изучалась возможная цена перепродажи 87 моделей массового рынка и 75 представителей премиального сегмента в возрасте моложе 2016 года – то есть, в поле зрения аналитиков попали так называемые "трехлетки".

Названы самые популярные подержанные кроссоверы в России

Оказалось, что меньше всего от первоначальной стоимости за это время теряет Hyundai Solaris – его можно перепродать за 90% цены нового автомобиля. Второе место – за Kia Soul (88,4%), третье занял кроссовер Mazda CX-5 с результатом в 87,3%. Кроме них, в пятерку самых выгодных при перепродаже автомобилей включены Kia Rio и нынешний лидер кроссоверного сегмента Hyundai Creta.

Что касается премиального сегмента, то здесь значения лидеров списка несколько меньше: считается, что дорогие автомобили теряют в цене со временем больше, чем массовые. Самым удачным вложением назван хэтч Volvo V40 Cross Country: его можно будет продать за 88% первоначальной стоимости. Вторым оказался Audi Q7 (83,4%), третья позиция с результатом в 81,4% — за Lexus RX, а кроме них, в Топ-5 входят Audi TT (81,4%) и Volvo S60 Cross Country (79,7%).

Наименее ликвидными названы автомобили китайских марок. Кроме них, ощутимо теряют в цене машины таких брендов, как Datsun (66,3%), Citroen (64,5%), УАЗ (64%), Peugeot (59,4%) и DS (54,2%). Аутсайдерами среди брендов премиального рынка оказались BMW (65,3%), Infiniti (64,5%), Cadillac (63,5%), Jaguar (52,8%) Hyundai (44,2%).

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