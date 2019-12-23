На недавних переговорах в нормандском формате стороны

договорились продолжить отвод подразделений на линии фронта. Владимир Зеленский

рассказал о готовящемся разведении сил на трех участках. Между тем президент

России Владимир Путин призывал украинского коллегу договориться об отводе войск

на всей линии фронта.

Любопытные подробности переговоров в Париже озвучил глава

МИД России Сергей Лавров. Инициативу Путина Зеленский отверг, рассказал глава

ведомства. «У него, видимо, даже по этому вопросу связаны руки», —

недоумевает министр.

Лавров попытался объяснить упрямство Зеленского. Министр

предположил, что украинский лидер зависим от сил, которые не хотят прекращения

конфликта. «Либо просто понимает, что у него могут быть проблемы дома», —

сказал глава внешнеполитического ведомства в эфире Первого канала.

Зеленский — это единственный кандидат в президенты, который обязательно исполнит свои обещания!

Так как он ничего вам не обещал и ничего вам не должен

— Вашингтонский Обком (@_Fashington) April 2, 2019

Саммит в нормандском формате прошел в Париже 9 декабря.

Результаты встречи скромные: стороны подтвердили приверженность минским

соглашениям, договорились продолжить отвод подразделений и обменять заключенных

по формуле «всех на всех».

Но даже во время переговоров двух лидеров огонь на Донбассе

не прекращался. Украинские силовики вели обстрел позиций республик Донбасса. В

Донецке и Луганске на Зеленского уже не надеются, да и украинцы стремительно

разочаровываются: за последние несколько месяцев рейтинг президента рухнул на

20%.

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