На недавних переговорах в нормандском формате стороны
договорились продолжить отвод подразделений на линии фронта. Владимир Зеленский
рассказал о готовящемся разведении сил на трех участках. Между тем президент
России Владимир Путин призывал украинского коллегу договориться об отводе войск
на всей линии фронта.
Любопытные подробности переговоров в Париже озвучил глава
МИД России Сергей Лавров. Инициативу Путина Зеленский отверг, рассказал глава
ведомства. «У него, видимо, даже по этому вопросу связаны руки», —
недоумевает министр.
Лавров попытался объяснить упрямство Зеленского. Министр
предположил, что украинский лидер зависим от сил, которые не хотят прекращения
конфликта. «Либо просто понимает, что у него могут быть проблемы дома», —
сказал глава внешнеполитического ведомства в эфире Первого канала.
Зеленский — это единственный кандидат в президенты, который обязательно исполнит свои обещания!
Так как он ничего вам не обещал и ничего вам не должен
— Вашингтонский Обком (@_Fashington) April 2, 2019
Саммит в нормандском формате прошел в Париже 9 декабря.
Результаты встречи скромные: стороны подтвердили приверженность минским
соглашениям, договорились продолжить отвод подразделений и обменять заключенных
по формуле «всех на всех».
Но даже во время переговоров двух лидеров огонь на Донбассе
не прекращался. Украинские силовики вели обстрел позиций республик Донбасса. В
Донецке и Луганске на Зеленского уже не надеются, да и украинцы стремительно
разочаровываются: за последние несколько месяцев рейтинг президента рухнул на
20%.
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