Бродский: Двух охранников у меня убили, двух – ранили. Меня один раз пытались из-под дома украсть

Бывший народный депутат, бизнесмен Михаил Бродский рассказал в авторской программе основателя издания «ГОРДОН» «В гостях у Дмитрия Гордона», что в 90-х годах убили двух его охранников.
Бродский напомнил, что в 1991 году первый президент Украины Леонид Кравчук подписал указ о валютном регулировании.
«Валютку» снял с уголовной ответственности. До этого $19 – и поехал на 15 лет. Про Бродского, конечно же, пошли разные слухи. Мне пришлось влазить в рынок недобросовестной конкуренции. Эти бандиты в черных куртках… Мы победили менял тогда. Они обманывали людей. «Ломали», кидали, вставляли фуфел… «Куклы» и т.д. Я когда поехал в Ригу, увидел, как там цивилизованно меняют», – сказал Бродский.
По его словам, после выхода указа Кравчука он организовал обмен валют «Денди».
«Параллельно пошли обо мне слухи. Чтобы было понятно: двух охранников у меня убили, двух – тяжело ранили. Пытались нас ограбить. Меня один раз пытались из-под дома украсть… Да, при жене и сыне… Один из моих охранников гранату вынимал… Я ходил в бронежилете. Когда мы заправку открывали, одного ножом ударили в живот. Мрачная история 90-х», – добавил бизнесмен.
Бродский: Историю о том, что Янукович сидел за то, что сбивал шапки, придумал я. Читайте полный текст интервью
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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