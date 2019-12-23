Лавров заявил, что Россия готова влиять на власти ОРДЛО для выполнения решений нормандского саммита

Российская сторона готова «побуждать» власти ОРДЛО выполнять решения саммита в нормандском формате. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе программы российского «Первого канала», вышедшей в эфир 22 декабря.

Отвечая на вопрос журналиста, способен ли, по мнению Лаврова, президент Украины Владимир Зеленский проявить политическую волю и «продемонстрировать контроль над собственной элитой» для изменения отношений между Украиной и РФ, Лавров ответил, что Зеленский, «как человек, политик и президент» этого хочет.

«Одновременно мы видим, как на Украине есть те, кто всячески пытается помешать ему это сделать и сохранить русофобский настрой во внешней политике, конфликт на Донбассе, который многих устраивает. Это прискорбно, но мы будет готовы в той степени, в которой мы можем, стараться ему помочь, в частности будем побуждать Донецк и Луганск к тому, чтобы они максимально конструктивно подходили к выполнению тех решений, которые в Контактной группе по предложению «нормандского формата» будут согласовываться», – подчеркнул глава российского МИД.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась первая встреча Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня на Донбассе и провести обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех», также обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и разведение сил и средств на трех участках.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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