Леонардо Ди Каприо публично опустил коллег

Звезда рассказала, что в последнее время многие актеры жалуются на то, что им очень тяжело работать в этой сфере. Ди Каприо с этой точкой зрения абсолютно не согласен.

«Да, меня тошнит, поскольку нам безумно повезло делать то, что мы делаем», – подчеркнул Ди Каприо.

По словам знаменитости, жизнь сама предоставляет возможность, когда ты к этому готов. Нужно быть чрезвычайно удачливым, чтобы оказаться в нужном месте в нужное время. Именно так актеры получают свои роли. Лео отметил, что начиная свой путь, нельзя быть полностью уверенным в своем успехе.

Отметим, в этом году Леонардо был номинирован на премию «Оскар» в категории «лучший актер». Этому поспособствовала его роль в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде…».

Напомним, недавно появились слухи о возможной беременности возлюбленной голливудского актера 22-летней аргентинской модели Камиллы Морроне. Как писали ранее «Дни.ру», причиной этому послужил неудачно выбранный наряд девушки.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Благодаря фантазии художника, самые яркие политические фигуры 2019 года собрались на Красной площади. В самом центре композиции авторы изобразили схватку Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Президент Украины и американский лидер занимаются перетягиванием ракетной установки с подарочным бантом. Очевидно, что это аллюзия на споры двух стран о военной помощи. Дональд Трамп дорого поплатился за намек на […]