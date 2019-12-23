Леонардо Ди Каприо публично опустил коллег

23.12.2019, 10:37, Разное

Звезда рассказала, что в последнее время многие актеры жалуются на то, что им очень тяжело работать в этой сфере. Ди Каприо с этой точкой зрения абсолютно не согласен.

«Да, меня тошнит, поскольку нам безумно повезло делать то, что мы делаем», – подчеркнул Ди Каприо.

По словам знаменитости, жизнь сама предоставляет возможность, когда ты к этому готов. Нужно быть чрезвычайно удачливым, чтобы оказаться в нужном месте в нужное время. Именно так актеры получают свои роли. Лео отметил, что начиная свой путь, нельзя быть полностью уверенным в своем успехе.

Отметим, в этом году Леонардо был номинирован на премию «Оскар» в категории «лучший актер». Этому поспособствовала его роль в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде…».

Напомним, недавно появились слухи о возможной беременности возлюбленной голливудского актера 22-летней аргентинской модели Камиллы Морроне. Как писали ранее «Дни.ру», причиной этому послужил неудачно выбранный наряд девушки.



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