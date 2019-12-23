Массовая драка в петербургском кафе переросла в поножовщину

23.12.2019, 10:37, Разное

В одном из кафе в центре Санкт-Петербурга между посетителями произошла потасовка, которая переросла в поножовщину. Один человек получил ранение и был доставлен в больницу.

По предварительной версии, в минувшую субботу, 21 декабря, между несколькими мужчинами случился конфликт. В ходе драки один из участников достал нож и ударил оппонента.

Прибывшие на место полицейские задержали четырех человек. Правоохранители устанавливают другие обстоятельства случившегося, сообщает ИА «Невские новости».



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