Массовая драка в петербургском кафе переросла в поножовщину

В одном из кафе в центре Санкт-Петербурга между посетителями произошла потасовка, которая переросла в поножовщину. Один человек получил ранение и был доставлен в больницу.
По предварительной версии, в минувшую субботу, 21 декабря, между несколькими мужчинами случился конфликт. В ходе драки один из участников достал нож и ударил оппонента.
Прибывшие на место полицейские задержали четырех человек. Правоохранители устанавливают другие обстоятельства случившегося, сообщает ИА «Невские новости».
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