Первый комплект ЗРС С-350 «Витязь» поступил в армию России

«Алмаз–Антей» передал Минобороны первый комплект новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) большой дальности С-350 «Витязь», сообщила пресс-служба концерна.
«Техника при передаче выводилась на полигон, где были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей. Приемо-сдаточные испытания прошли успешно», – передает РИА «Новости» сообщили в концерне.
Торжественная церемония передачи прошла 22 декабря на территории полигона Капустин Яр в Астраханской области.
Напомним, 12 апреля замминистра обороны Алексей Криворучко заявил, что государственные испытания новой зенитной ракетной системы (ЗРС) С-350 «Витязь-ПВО» успешно завершаются, началось производство первого серийного комплекта.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Благодаря фантазии художника, самые яркие политические фигуры 2019 года собрались на Красной площади. В самом центре композиции авторы изобразили схватку Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Президент Украины и американский лидер занимаются перетягиванием ракетной установки с подарочным бантом. Очевидно, что это аллюзия на споры двух стран о военной помощи. Дональд Трамп дорого поплатился за намек на […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: О сбежавшей невесте: загадка для пытливого ума / 29 ноября
- Мнение: Незалежный флот победоносно прошёл под Крымским мостом. На буксире. / 20 ноября
- «Право на владу» с Зеленским: Видео / 13 декабря
- Зачем жителям ОРДЛО паспорт РФ / 3 ноября
- Дума меняет маркировку произведений литературы и искусства / 5 декабря
- Пылевые бури лишили Марса воды / 28 ноября
- Три сценария передачи власти в России: прогноз Екатерины Шульман / 16 декабря
- Израильский кризис / 24 ноября