Молдавия продолжит получать российский газ через Украину

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в будущем году республика продолжит получать российский газ привычным путем – через территорию Украины.
«Вы знаете, что РФ и Украина смогли договориться, это значит, что газ и дальше будет поступать в республику привычным путем. Это значит, что все альтернативные пути получения газа, которые мы разработали, нам не пригодятся. В том числе не понадобится и аккредитив от ЕБРР в размере 50 миллионов долларов, которым могли бы воспользоваться для закупки газа», – сказал Додон, передает РИА «Новости».
Глава кабмина выразил надежду, что Москва и Киев подпишут контракт в ближайшее время.
В настоящее время Молдавия приобретает газ у Газпрома по договору, который был подписан в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Действие контракта заканчивается 31 декабря 2019 года. В ноябре вице-премьер Дмитрий Козак после российско-молдавских переговоров сообщил, что цены на газ из РФ для Молдавии снизятся после изменений формулы контракта.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Газпром и Нафтогаз достигли принципиальных договоренностей о продолжении транзита газа через Украину.
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